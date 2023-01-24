Администрации районов Твери следят за состоянием крыш и фасадов зданий

Мониторинг состояния фасадов т крыш ведется ежедневно Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери специалисты районных администраций ежедневно проводят мониторинг состояния крыш и фасадов зданий, взаимодействуют с управляющими организациями, осуществляющими удаление снега и наледи.

С января 2023 года фиксация фактов непринятия мер по удалению снега и льда с кровель зданий, строений и сооружений осуществляется в автоматическом режиме. Полученные данные передаются в электронной форме в административную комиссию.

Так, в ходе одной из проверок был установлен факт нарушения Правил благоустройства территории города Твери управляющими организациями, сотрудники которых своевременно не удалили наледь и снег с кровли многоквартирных домов в Центральном и Пролетарском районах города.

По выявленным нарушениям в УК, ТСЖ и ЖСК направлены информационные письма с требованием устранить недочеты.

В зимний период 2022 года к административной ответственности привлечены 16 граждан, 13 должностных и 107 юридических лиц.