В больнице №6 Твери открыты два новых отделения медицинской реабилитации

В отделении реабилитации. Фото: ПТО

В городской клинической больнице №6 Твери (ул.Орджоникидзе, д.36) открыли два отделения для ранней медицинской реабилитации и реабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы.

Как напомнила пресс-служба областного правительства, в 2022 году по поручению Президента РФ был разработан новый федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В соответствие с ним в Тверской области действует профильная госпрограмма.

Реабилитационные отделения в горбольнице №6 предназначены для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, от которого страдают такие функции организма, как движение, речь, память и т.д. Проводимые процедуры позволяют добиться частичного или полного восстановления нарушенных функций.

При прохождении реабилитации с пациентами работают невролог, психолог, логопед, физиотерапевт, врач лечебной физкультуры и инструктор.

Для проведения процедур больница оснащена современным реабилитационным оборудованием, там есть зал лечебной физкультуры, физиотерапевтический кабинет. В ближайшее время планируется открытие кабинета механотерапии.

Сегодня в Тверской области медицинская реабилитация пациентов также проводится в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Центре имени В.П. Аваева, областной клинической больнице, клинической больнице скорой медицинской помощи, ЦМСЧ №141 ФМБА России.