В Твери специалисты МУП "ЖЭК" латают ямы на дорогах

С начала января заделаны повреждения дорожного покрытия общей площадью свыше 650 кв. метров Фото: администрация Твери

В Твери специалисты МУП "ЖЭК" с помощью литого асфальтобетона устраняют повреждения улично-дорожной сети. С начала января заделаны повреждения дорожного покрытия общей площадью свыше 650 кв. метров.

Работы ведутся на улицах Орджоникидзе и Шишкова, набережной Афанасия Никитина, бульваре Цанова, мостах через Волгу и Тьмаку - всего более 20 объектов.

- Использование литого асфальтобетона позволяет производить работы по ремонту небольших участков дорожной сети практически в любую погоду, в том числе при низких температурах воздуха и после прохождения снега, - уточняют в пресс-службе администрации.

Такой вид ремонта - временная мера. После установления сухой и тёплой погоды начнётся ремонт дорожного полотна "большими картами" с использованием горячего асфальтобетона.