За 2022 год в Тверской области по нацпроекту капитально отремонтировали восемь детских школ искусств

В 2022 году по нацпроекту «Культура» проведены капремонты в восьми детских школах искусств в регионе, в том числе - фасада Детской музыкальной школы № 1 имени Я.И. Гуревича в Ржеве. Фото: ПТО

В 2022 году по нацпроекту «Культура» проведены капитальные ремонты в восьми детских школах искусств в муниципалитетах региона: в Ржеве и Торжке, Вышневолоцком, Бологовском, Зубцовском, Торопецком округах и Фировском районе.

В Ржеве отремонтирован фасад и сделана подсветка здания Детской музыкальной школы № 1 имени Я.И. Гуревича. Кроме того, там же отремонтирована кровля Детской школы искусств № 3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых.

В Торжке обновлены окна и двери, а также отремонтированы классы в городской ДШИ. В

Бологовской ДШИ отремонтирована крыша. В здании Детской школы искусств им. С.А. Кусевицкого в Вышнем Волочке заменены окна, проведены электромонтажные и монтажные работы на пожарной лестнице и в санитарной комнате.

В Детской школы искусств Зубцовского округа отремонтированы внутренние помещения. В Торопецкой ДШИ обновлена отопительная система, дверные, оконные блоки и полы. В Фировской ДШИ проведены общестроительные работы: отремонтированы водопроводная система, наружная и внутренняя канализации, отопление, электроосвещение.