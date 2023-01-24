Тверская область - абсолютный лидер ЦФО по числу автомобилей на тысячу жителей

Среди 85 регионов РФ по числу автомобилей на тысячу жителей Тверская область занимает седьмое место. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверская области - один из лидеров в стране по "автомобилизации граждан": на каждую тысячу жителей у нас приходится 405,6 легковых автомобилей.

Данные об обеспеченности жителей страны легковыми авто за 2021 год опубликовал Росстат. Согласно данным ведомства, Тверская область - абсолютный лидер в ЦФО по автомобилизации.

Среди 85 регионов РФ по числу автомобилей на тысячу жителей Тверская область занимает седьмое место. Лидер - Камчатский край. Здесь на тысячу населения насчитывается 528,1 авто. Опередили нас также Приморский край, Республика Адыгея, Волгоградская и Свердловская область, Республика Хакасия.

Меньше всего автомобилей на тысячу жителей на Чукотке - 111,1.

Москва и Подмосковье от Тверской области существенно отстают: там насчитывается 297,4 и 359,5 автомобилей на тысячу населения соответственно.