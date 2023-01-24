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НовостиОбщество24 января 2023 15:09

Тверская область - абсолютный лидер ЦФО по числу автомобилей на тысячу жителей

В нашем регионе на каждую тысячу населения приходится 405,6 легковых авто
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Среди 85 регионов РФ по числу автомобилей на тысячу жителей Тверская область занимает седьмое место.

Среди 85 регионов РФ по числу автомобилей на тысячу жителей Тверская область занимает седьмое место.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверская области - один из лидеров в стране по "автомобилизации граждан": на каждую тысячу жителей у нас приходится 405,6 легковых автомобилей.

Данные об обеспеченности жителей страны легковыми авто за 2021 год опубликовал Росстат. Согласно данным ведомства, Тверская область - абсолютный лидер в ЦФО по автомобилизации.

Среди 85 регионов РФ по числу автомобилей на тысячу жителей Тверская область занимает седьмое место. Лидер - Камчатский край. Здесь на тысячу населения насчитывается 528,1 авто. Опередили нас также Приморский край, Республика Адыгея, Волгоградская и Свердловская область, Республика Хакасия.

Меньше всего автомобилей на тысячу жителей на Чукотке - 111,1.

Москва и Подмосковье от Тверской области существенно отстают: там насчитывается 297,4 и 359,5 автомобилей на тысячу населения соответственно.