Специалисты Россельхознадзора проверяют овощи и фрукты в гипермаркетах Твери

Специалисты проверяют овощи и фрукты на предмет вредителей Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Специалисты территориально управления Россельхознадзора провели мониторинг карантинного фитосанитарного состояния фруктов и овощей в сетевых гипермаркетах Твери.

Мониторинг проведен посредством визуального осмотра и отбора проб (образцов) подкарантинной продукции (лимонов, мандаринов, грейпфрутов, апельсинов, киви, груш, гранатов, яблок), а также с применением феромонных ловушек на персиковую плодожорку и коричнево-мраморного клопа, установленных в торговых залах и складских помещениях гипермаркетов.

Отобранные пробы продукции и феромонные ловушки с попавшими в них вредителями направлены в Тверскую межобластную ветлабораторию на проверку.