Ушла из жизни руководитель Тверской станции юннатов Наталья Борисова

Наталья Борисова скончалась на 68 году жизни Фото: vk.com/unattver

24 января в Твери простились с заслуженным учителем Российской Федерации, руководителем Тверской областной станции юных натуралистов Натальей Борисовой. Ей было 67 лет.

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- Благодаря деятельности Натальи Юрьевны, в Тверской области выросло не одно поколение известных исследователей природы, ученых, биологов широкого профиля, экологов, лесоводов и просто людей, которые любят и понимают мир природы и с теплом вспоминают годы занятий на станции. Экологические школы, экспедиции, слеты - Наталья Юрьевна не только организовывала для юных натуралистов эти мероприятия, но и сама активно участвовала в них, - вспоминают о не коллеги.

Коллектив областной станции юннатов выражает соболезнования родным и близким Натальи Борисовой.