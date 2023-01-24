Проводной интернет от Мегафона теперь есть у тверичан в микрорайоне «Южный»

Фото: Юлия Шангерей ПАО Мегафон/Shutterstock

О старте проекта по строительству фиксированной сети для жилых домов в «Южном» сообщил МегаФон.

Скорость интернета до 300Мбит/с и телевизионные каналы сегодня уже доступны жителям на улице Псковской, бульваре Гусева и Октябрьском проспекте. Для подключения домашнего интернета и ТВ используется современная технология Ethernet, которая подразумевает использование оптического кабеля. Интернет с помощью этой технологии подключается непосредственно к компьютеру или ноутбуку, требующему высокоскоростного доступа к сети. Для других устройств, подключаемых к интернету с помощью беспроводного стандарта Wi-Fi, потребуется использование современного роутера.

«С развитием интернета постоянно увеличиваются и требования абонентов. Установка в квартиру оптоволоконного интернета - это хороший способ получить высокоскоростную передачу данных у себя дома, чтобы больше не волноваться о том, как долго будут скачиваться файлы или прогружаться сайты. Наше пакетное предложение включает домашний интернет, телевизионные каналы, мобильный интернет, различные варианты наборов голосового трафика. Уточнить техническую возможность подключения можно набрав свой адрес на сайте компании»,- комментирует Станислав Лосев, директор МегаФона в Твери.

Реклама

ПАО "Мегафон"

ООО РА "ТВИГА"

LjN8Jzbp3