В администрации Твери обсудили программу ремонта дорог на 2023 год

В Твери планируют отремонтировать 32 км дорог Фото: администрация Твери

В администрации Твери состоялось совещание по планированию работ департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Участники обсудили и рассмотрели программу ремонта дорог на 2023 год в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

- В 2023 году в областной столице будет продолжен ремонт дорог и тротуаров в историческом центре города, также планируются работы по ремонту магистралей, ведущих к новым жилым микрорайонам, объектам социальной инфраструктуры и дублёров наиболее загруженных городских дорог, - сообщает пресс-служба администрации города.

Уже готовят конкурсную документацию для проведения аукционов по определению подрядных организаций. Отремонтировать по нацпроекту запланировано порядка 32 км улиц во всех районах Твери.