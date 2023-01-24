В Твери пройдут мероприятия, посвященные 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда

В Твери проходят мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда Фото: министерство молодежной политики Тверской области

В Твери пройдут мероприятия, посвященные 79-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Историческое событие произошло 27 января 1944 года.

26 и 27 января в 13:00 в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» пройдет цикл мультимедийных бесед для школьников. В мероприятиях примут участие порядка 200 старшеклассников средней школы №1 и студентов колледжей.

Мероприятие организовано совместно «Библиотекой семейного чтения на Пролетарке». Участникам встреч покажут архивные справки, фотографии и другие материалы о блокадном Ленинграде.

Также в Тверской области до 27 января проходит региональная молодежная патриотическая акция «Блокадная ласточка», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.