В Тверской области запустят образовательные туры в столицу региона для школьников из районов

Одним из пунктов туров станет парк "Россия - Моя история" Фото: Александр ЖМУЛИН

В 2023 году в регионе на постоянной основе будут организовывать двухдневные и однодневные образовательные туры для учеников 8 классов школ районов и округов в Тверь. Во время них для школьников будут проводить экскурсии в Императорский дворец, где располагается областная картинная галерея, а также в мультимедийный парк «Россия - Моя история».

О запуске такой образовательной программы еще в конце прошлого года в прямом телеэфире сообщал губернатор Игорь Руденя.

- Программа начнёт работать со второго квартала 2023 года. Средства на ее реализацию заложены в бюджете. Этот проект будет сочетаться с проектом «Нас пригласили во Дворец». Ребятишки, приезжающие из отдаленных районов области будут проводить несколько дней в Твери, проходить обучение в парке «Россия - Моя история», в том числе по профориентации, - пояснил глава региона.

Проезд школьников из муниципалитетов в Тверь и обратно, а также их питание и проживание будут обеспечены за счет средств областного региона.

- Двухдневная программа (с проживанием в Твери) предусмотрена для детей из муниципалитетов, расположенных на расстоянии более 200 км от столицы Верхневолжья. Для ребят из других районов посещение Путевого дворца и парка «Россия - Моя история» запланировано в один день, - уточнила пресс-служба областного правительства.