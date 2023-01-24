Тверская эстафетная команда завоевала "серебро" первенства России по шорт-треку

Команда из Тверской области завоевала серебро соревнований Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской области

На арене "Ледового дворца" в Саранске состоялось первенство России по шорт-треку среди юношей и девушек 16-17 лет. Конькобежцы из 18 регионов разыграли награды в многоборье и эстафетах.

Сборная Тверской области смешанной эстафете на 3000 метров завоевала серебряные медали и кубок Минспорта РФ. В составе команды выступали: Ульяна Коротких, Кристина Конюхова, Владислав Волков и Владимир Оривенко. Победу одержала команда из Москвы. Третьи - спортсмены из Саранска.

- Самый младший участник серебряного тверского квартета Владимир Оривенко еще выступает среди юношей 14-15 лет. В столице Мордовии он дебютировал в старшей возрастной группе и выполнил в эстафете норматив мастера спорта России, - сообщил областной спорткомитет.