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НовостиПроисшествия24 января 2023 10:03

Знакомый сожителя украл деньги у жительницы Тверской области

Подозреваемого разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 48-летняя жительница Осташкова с заявлением о краже денег из кошелька. Ущерб составил 9200 рублей.

Полицейские установили, что в день происшествия потерпевшая выпивала в квартире с сожителем и малознакомым мужчиной.

В ходе розыска был задержан 32-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сознался, что после застолья, когда хозяйка пошла спать, он решил уйти домой и в прихожей заметил в сумке кошелек. Мужчина взял из кошелька деньги и ушел.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.