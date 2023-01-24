Знакомый сожителя украл деньги у жительницы Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 48-летняя жительница Осташкова с заявлением о краже денег из кошелька. Ущерб составил 9200 рублей.

Полицейские установили, что в день происшествия потерпевшая выпивала в квартире с сожителем и малознакомым мужчиной.

В ходе розыска был задержан 32-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сознался, что после застолья, когда хозяйка пошла спать, он решил уйти домой и в прихожей заметил в сумке кошелек. Мужчина взял из кошелька деньги и ушел.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.