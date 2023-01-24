Полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков в Тверской области

Двух наркокурьеров задержали полицейские Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками группы наркоконтроля Межмуниципального отдела МВД России «Нелидовский» возле одного из домов по улице Куйбышева в Нелидове задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья 26 и 29 лет по подозрению в попытке сбыта наркотика.

В ходе личного досмотра у подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 15 свертков с веществом массой более 4 г, что является крупным размером.

Вещество фигуранты собирались сбыть через тайники-закладки. Из мест сбыта изъято еще 27 свертков.

Злоумышленники сознались в содеянном. По части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Фигуранты находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об их аресте. Расследование продолжается.