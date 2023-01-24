В семье Верпаковских из Тверской области родился четырнадцатый малыш

В семье Верпаковских появился четырнадцатый малыш Фото: ПТО

В семье Верпаковских из Западной Двины произошло пополнение - появился четырнадцатый ребенок. Родителей малыша - Игоря Антоновича и Ольгу Владимировну поздравил губернатор Игорь Руденя.

20 января в Перинатальном центре Твери многодетная мама родила девочку. Ребенок весом 3770 граммов и ростом 54 сантиметра. Маму с малышкой уже выписали домой.

Поздравительный адрес от Законодательного собрания Тверской области и подарки многодетной маме вручила главный врач Перинатального центра Людмила Гребенщикова.

Теперь в семье 11 мальчиков и 3 девочки, старшая дочь учится на втором курсе ТГМУ и станет педиатром, а сыновья Даниил и Елисей обучаются в Тверском медицинском колледже по специальности ортопедическая стоматология.

Ольга с супругом и детьми живут в Западной Двине, в своём доме. Младшие дети ходят в детский сади и художественную школу, мальчики-школьники занимаются музыкой. Дочка Мария стала победительницей музыкального конкурса "Звёздный путь" и лауреатом многочисленных музыкальных премий.

В 2016 году семья была награждена орденом «Родительская слава». Игорь Верпаковский удостоен почётного знака «Слава Отца», Ольга Верпаковская - почётного знака «Слава Матери».