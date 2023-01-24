Студентов в Твери бесплатно приглашают на каток

Студентов приглашают на каток Фото: администрация Твери

В Твери организована развлекательная программа, посвященная Дню российского студенчества. Праздник отмечается 25 января.

С 23 по 26 января в сообществах «Молодежный центр» и «Молодежь Твери» в социальной сети Вконтакте проходит челленж «Я студент!», в рамках все желающие могут снять видеоролики и получить призы.

24 января в 19:00 в ДК «Литвинки» состоится праздничная концертная программа. 25 января 18:00 в «МЦ города Твери» пройдёт открытый турнир по игре «Just Dance».

25 января в День российского студенчества вход на катки на площади Славы, в Бобачевской роще, в парке Победы, на стадионе Планета, возле ФОК им. Султана Ахмерова, в СК «Кристалл», ГБУ «СШОР по хоккею» со своими коньками будет бесплатным при предъявлении студенческого билета или паспорта.

Акции и скидки ждут посетителей на ледовых площадках возле ТЦ «Рубин», на Тверском ипподроме, в парке возле Дворца творчества детей и молодежи и на катке у ТЦ «Лента».

28 января в парке Победы с 14:00 до 16:00 пройдёт развлекательная программа, посвященная Дню студента.