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НовостиОбщество24 января 2023 6:21

Прокуратура обязала очистить от наледи крыши школ и детских садов в Фировском районе

В ходе проверки были выявлены нарушения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Крыши зданий не чистили от снега и наледи

Крыши зданий не чистили от снега и наледи

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратурой Фировского района в ходе проверки выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в дошкольных и общеобразовательных учреждениях района.

Установлено, что крыши зданий не чистят от снега и наледи, что угрожает безопасности и здоровью детей.

Руководителям учреждений внесены 10 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.