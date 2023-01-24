Прокуратура обязала очистить от наледи крыши школ и детских садов в Фировском районе

Крыши зданий не чистили от снега и наледи
Фото: Артем КИЛЬКИН
Прокуратурой Фировского района в ходе проверки выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в дошкольных и общеобразовательных учреждениях района.
Установлено, что крыши зданий не чистят от снега и наледи, что угрожает безопасности и здоровью детей.
Руководителям учреждений внесены 10 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.