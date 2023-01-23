В Горьковке презентуют проект о семейных ценностях Тверской земли

Презентуют проект в Славянском зале библиотеки 24 января. Фото: Семён ЛЕГКОВ

24 января в Тверской областной библиотеке имени Горького пройдёт презентация общественного проекта «Семейные ценности Тверской земли».

Авторы проекта считают, что через обращение к жизни святых супругов - Михаила Тверского и Анны Кашинской - можно помочь понять молодому поколению смысл семьи и брака, заставить задуматься о вечных ценностях.

Инициативу представят члены общественной организации «Общество князя Тверского и Великого князя всея Руси Михаила Ярославича».

Организаторы приглашают на встречу всех, для кого важны традиционные семейные ценности. Презентуют проект в Славянском зале Горьковки, в 17:00. 6+