Ускорился рост цен в сфере услуг Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Годовая инфляция в Тверской области в декабре 2022 года составила 12,3%.Эта цифра ниже, чем в Центральном федеральном округе, но выше чем по России в целом (12,5% и около 12% соответственно).

В декабре замедлилось удорожание куриного мяса, колбасных изделий и молочной продукции (питьевое молоко, творог, сыр, сливочное масло), снизились цены на свинину, мясные полуфабрикаты (пельмени, манты, равиоли).

Темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе снизился до 15,7% (почти на 0,5 процентных пункта).

Ускорился рост цен в сфере услуг: повышение тарифов сотовых операторов и коммунальных услуг.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.