Более 1100 животных из Тверской области за год обрели новый дом

Щенок на фото еще ищет свой дом Фото: vk.com/tver_helpanimals

Инициативная группа по защите животных в Тверской области подвела итоги работы за 2022 год. Зооволонтеры рассказали, что за 12 месяцев 1120 бездомных животных нашли свой дом. Каждый день волонтеры пристраивали по три кошки и собаки.

307 бездомных животных были стерилизованы, 250 животных, попавших в беду, получили ветеринарную помощь.

17 000 детей и взрослых посетили просветительские мероприятия: выставки-раздачи бездомных животных, Парад собак, Хвостатый кросс, акции и уроки добра.

- В 2023 году мы планируем перезапустить программу массовой стерилизации и сделать ее бесплатной для подопечных волонтеров и малоимущих людей, - поделились планами зоозащитники Инициативной группы по защите животных.