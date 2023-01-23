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НовостиЭкономика23 января 2023 15:19

В сфере индивидуального предпринимательства в Тверской области заняты около 100 тысяч работников

Основную массу рабочих мест предлагают юридические лица
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В 2021 году в экономике региона было занято 571,3 тыс. человек.

В 2021 году в экономике региона было занято 571,3 тыс. человек.

Фото: Александр РОГОЗА

Данные о структуре занятых в экономике жителей Тверской области обнародовал Тверьстат. Информацию ведомство представило за 2021 год.

В 2021 году в экономике региона было занято 571,3 тыс. человек. Основные рабочие места находились в организациях – юридических лицах. Таких работников насчитывалось 452 тысячи. Каждый пятый сотрудник трудился на предприятиях обрабатывающих производств.

Почти 101 тыс. человек были заняты в сфере индивидуального предпринимательства, из них 40% – в торговле.