В сфере индивидуального предпринимательства в Тверской области заняты около 100 тысяч работников

В 2021 году в экономике региона было занято 571,3 тыс. человек. Фото: Александр РОГОЗА

Данные о структуре занятых в экономике жителей Тверской области обнародовал Тверьстат. Информацию ведомство представило за 2021 год.

В 2021 году в экономике региона было занято 571,3 тыс. человек. Основные рабочие места находились в организациях – юридических лицах. Таких работников насчитывалось 452 тысячи. Каждый пятый сотрудник трудился на предприятиях обрабатывающих производств.

Почти 101 тыс. человек были заняты в сфере индивидуального предпринимательства, из них 40% – в торговле.