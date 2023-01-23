В Вышнем Волочке простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Вячеславом Ананьевым

Похороны состоялись в специально отведенном секторе городского кладбища Фото: VK/Газета "Вышневолоцкая правда"

В Вышнем Волочке простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим из Тверской области Вячеславом Ананьевым. Вячеслав Евгеньевич родился 14 апреля 1977 года. Окончил школу №6, получил профессию сварщика в ПУ №21. После срочной службы в армии устроился на мебельный деревообрабатывающий комбинат.

В августе 2022 года военнослужащий пошел участвовать в спецоперации. 22 декабря стало известно о его гибели.

Соболезнования семье погибшего от имени губернатора Тверской области Игоря Рудени передала заместитель председателя правительства Тверской области Валентина Новикова. К участникам митинга также обратились заместитель военного комиссара Тверской области Андрей Балябин и военный комиссар Вышневолоцкого городского округа и Фировского района Эльвира Груничева.

- Похороны состоялись в специально отведенном секторе городского кладбища. Здесь уже покоится прах Александра Маркова, трагически погибшего 26 октября при выполнении боевого задания в Харьковской области, - сообщает газета "Вышневолоцкая правда".

Героя похоронили с воинскими почестями.