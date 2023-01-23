Почти 3000 жителей Тверской области частично возместили затраты на зубопротезирование в 2022 году

В нашем регионе на частичное возмещение затрат на зубопротезирование имеет ряд категорий граждан. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области 2995 человек в 2022 году получили частичные компенсации затрат на изготовление и ремонт зубных протезов. Как сообщила пресс-служба правительства региона, на это из бюджета региона было направлено 26,2 млн рублей.

Компенсация выплачивается в размере 50% от фактических затрат зубопротезирование, но не более 50% от установленной предельной стоимости, утвержденной Минздравом региона.

Такая мера соцподдержки в нашем регионе распространяется на граждан страны определенных категорий: инвалидов и участников Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Кроме того, поддержка оказывается гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно – мужчины и женщины), и пенсионерам, доход которых на момент оплаты работ по изготовлению и ремонту протезов не превышал две величины прожиточного минимума пенсионера.

Так, в первом полугодии 2022 года компенсацией могли воспользоваться пенсионеры с доходом до 20 894 рублей, со второго полугодия - до 22 984.

Также по решению губернатора Игоря Рудени на возмещение части затрат на зубопротезирование имеют право многодетные мамы.