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НовостиОбщество23 января 2023 14:21

Главный судебный пристав Тверской области проведет прием граждан

Задать вопросы можно 24 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители могут задать вопросы руководителю УФССП России по Тверской области

Жители могут задать вопросы руководителю УФССП России по Тверской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

24 января руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области Надежда Семёнова проведёт приём граждан в приёмной президента Российской Федерации.

Граждане могут задать любые вопросы, касающиеся деятельности службы судебных приставов.

Приём будет проходить с 10:00 утра по адресу: 170100, г. Тверь, пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверского, д. 1а.

Предварительная запись по телефону: 8(4822) 34-36-02.