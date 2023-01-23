Главный судебный пристав Тверской области проведет прием граждан

Жители могут задать вопросы руководителю УФССП России по Тверской области Фото: Мария ЛЕНЦ

24 января руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области Надежда Семёнова проведёт приём граждан в приёмной президента Российской Федерации.

Граждане могут задать любые вопросы, касающиеся деятельности службы судебных приставов.

Приём будет проходить с 10:00 утра по адресу: 170100, г. Тверь, пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверского, д. 1а.

Предварительная запись по телефону: 8(4822) 34-36-02.