Главный судебный пристав Тверской области проведет прием граждан

Жители могут задать вопросы руководителю УФССП России по Тверской области
Фото: Мария ЛЕНЦ
24 января руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области Надежда Семёнова проведёт приём граждан в приёмной президента Российской Федерации.
Граждане могут задать любые вопросы, касающиеся деятельности службы судебных приставов.
Приём будет проходить с 10:00 утра по адресу: 170100, г. Тверь, пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверского, д. 1а.
Предварительная запись по телефону: 8(4822) 34-36-02.