Безработный мужчина пытался украсть 100 метров кабеля из магазина в Твери

Подозреваемого в краже задержала Росгвардия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В строительном гипермаркете в Твери росгвардейцы задержали 43-летнего местного жителя, который пытался украсть с витрины моток кабеля длиной 100 метров. С пакетом злоумышленник собирался пройти мимо кассы, но его заметил менеджер по безопасности и нажал тревожную кнопку.

Росгвардейцами правонарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. Сумма ущерба устанавливается.