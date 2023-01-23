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НовостиПроисшествия23 января 2023 14:10

Безработный мужчина пытался украсть 100 метров кабеля из магазина в Твери

Злоумышленника задержала Росгвардия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого в краже задержала Росгвардия

Подозреваемого в краже задержала Росгвардия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В строительном гипермаркете в Твери росгвардейцы задержали 43-летнего местного жителя, который пытался украсть с витрины моток кабеля длиной 100 метров. С пакетом злоумышленник собирался пройти мимо кассы, но его заметил менеджер по безопасности и нажал тревожную кнопку.

Росгвардейцами правонарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. Сумма ущерба устанавливается.