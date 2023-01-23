В Тверской области ОРВИ и гриппом болеют 7400 человек

В Тверской области ОРВИ болеют 7400 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На третьей неделе января в регионе выявлено 7 400 случаев ОРВИ, что ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 27%.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (грипп А (H1N1), РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др.), - сообщают специалисты ведомства.

Прививки сделали более 580 000 жителей области.