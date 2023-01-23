Ржевский филиал Музея Победы в Тверской области приглашает студентов бесплатно посетить экспозиции

Ржевский мемориал. Фото: ПТО

В День российского студенчества, 25 января, Ржевский филиал Музея Победы организует бесплатное посещение экспозиции для всех студентов. По предъявлению студенческих билетов учащиеся смогут осмотреть Ржевский мемориал Советскому солдату с музейным павильоном и музей «Ставка Сталина».

На территории Ржевского мемориала, помимо огромного памятника солдату, установлены стальные плиты с именами десятков тысяч погибших воинов, а также действует интерактивный музей. Там установлена информационная система, которая содержит записи о красноармейцах, воевавших подо Ржевом. В экспозиции представлены фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников боев на Ржевско-Вяземском направлении.

- В дальнейшем на территории мемориала будет создан музейно-просветительский комплекс «Ржевская битва», в состав которого войдёт иммерсивная экспозиция с объёмными декорациями, крупногабаритными макетами, историческими экспонатами, скульптурными композициями, мультимедийными инсталляциями, = сообщила пресс-служба областного правительства.

Музей «Ставка Сталина» - небольшой деревянный дом в деревне Хорошево с воссозданным историческим интерьером времен Великой Отечественной войны. В этой избе Сталин переночевал с 4 на 5 августа 1943 года во время выезда в тыл фронта.