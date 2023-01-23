Пассажиры «Транспорта Верхневолжья» за год совершили более 108 млн поездок

В регионе подвели годовые итоги в сфере пассажирских перевозок. Фото: Виктория ТУШКОВА

За 2022 год синие автобусы «Транспорта Верхневолжья» перевезли более 108 млн пассажиров. Цифра не должна удивлять - статистика учитывает каждую поездку каждого пассажира.

По данным министерства транспорта региона, около 18 млн поездок приходится на льготные категории граждан и более 1,3 млн - на школьников.

«Новая транспортная модель активно развивается в Верхневолжье. Это качественно новый уровень пассажирских перевозок, безопасности в общественном транспорте», – цитирует правительство Тверской области слова губернатора Игоря Рудени.

В Твери и Калининском районе в прошлом году в автобусах «Транспорта Верхневолжья» совершено порядка 93,6 млн поездок. Это на 11% больше, чем в 2021 году. В Ржеве - 7,1 млн поездок, в Кимрах – 5,4 млн, в Конаково – 1,8 млн. В Старице пассажиры воспользовались услугами перевозчика свыше 236,4 тыс. раз, в Зубцове – 157,3 тысяч.

Растёт число безналичных платежей. В 2022 году их доля в Твери в сравнении с 2021 годом увеличилась с 84% до 89%. В Кимрах по безналу были оплачены 83,4% поездок, в Ржеве – 79,3%, в Конаково – 73,8%, Старице – 62,1%, в Зубцове – 55,8%.