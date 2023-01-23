На участке трассы М-11 в Тверской области с начала 2023 года произошло 50 ДТП

В УГИБДД России по Тверской области состоялось в совещании по вопросам безопасности федеральной трассы Фото: УГИБДД России по Тверской области

В УГИБДД России по Тверской области состоялось в совещании по вопросам безопасности дорожного движения на участке со 112 по 389 км автомобильной дороги М-11 "Нева", проходящей по территории Тверской области.

По данным ведомства, с 1 января 2023 года на скоростной магистрали произошло 50 ДТП. В авариях один человек погиб и восемь пострадали. За аналогичный период прошлого года на участке произошло 44 ДТП, один человек был ранен, никто не погиб.

Участники совещания: представители центрального аппарата, руководители Тверского и Санкт-Петербургского филиалов ГК "Российские автомобильные дороги", представители дорожных организаций обсудили и приняли дополнительные меры, направленные на повышение безопасности участников дорожного движения на указанной автодороге и стабилизацию уровня аварийности в целом.