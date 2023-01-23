В Тверской области 23 января коронавирусом заразились 22 человека

В регионе продолжается вакцинация. Фото: ПТО

По данным на 23 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 22 человека. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 179 863 человека. 176 649 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 444 061, в том числе за последние сутки – 231.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.