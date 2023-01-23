Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 11:36

На дорогах Тверской области 54 водителя не прошли проверку на трезвость

13 нарушителей остановлены в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
54 водителя не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

54 водителя не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 20 по 22 января на территории Тверской области инспекторы ГИБДД провели проверки водителей на трезвость.

За время рейда на дорогах были остановлены 54 водителя с признаками опьянения, 13 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые административные материалы, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.