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НовостиПроисшествия23 января 2023 11:30

Жителя Твери обманули при покупке станка на сайте объявлений

Мошенников ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого ищет полиция

Подозреваемого ищет полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летний житель Пролетарского района Твери стал жертвой интернет-мошенников. Мужчина собирался купить деревообрабатывающий станок на сайте объявлений и связался с продавцом. Собеседник убедил потерпевшего перевести предоплату по номеру неизвестной банковской карты в сумме 21 700 рублей.

После получения денег лжепродавец перестал выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено и расследуется уголовное дело. Злоумышленника разыскивает полиция.