Жителя Твери обманули при покупке станка на сайте объявлений

Подозреваемого ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летний житель Пролетарского района Твери стал жертвой интернет-мошенников. Мужчина собирался купить деревообрабатывающий станок на сайте объявлений и связался с продавцом. Собеседник убедил потерпевшего перевести предоплату по номеру неизвестной банковской карты в сумме 21 700 рублей.

После получения денег лжепродавец перестал выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено и расследуется уголовное дело. Злоумышленника разыскивает полиция.