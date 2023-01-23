Женщина украла выручку из кассы магазина в Тверской области

Женщина украла 32 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть Андреапольского отделения полиции поступило сообщение о краже денег из металлического ящика кассы магазина в торговом центре. Ущерб составил 32 000 рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили работников магазина и соседних павильонов.

Выяснилось, что здание закрывается на ключ и сдаётся на охранную сигнализацию. Ключ использовался ограниченным кругом лиц, что позволило определить возможных подозреваемых.

К краже оказалась причастна сотрудница торгового центра.

Женщина созналась в содеянном и пояснила, что знала, где хранятся деньги. Похищенное она вернула.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.