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НовостиОбщество23 января 2023 8:10

Главу администрации района в Тверской области оштрафовали за выбоины на дороге

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Главу администрации оштрафовали за ямы на дорогах

Главу администрации оштрафовали за ямы на дорогах

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Жарковского района в ходе проверки установлено, что содержание автомобильных дорог в поселке Жарковский осуществляется ненадлежащим образом.

На дорожном полотне имеются выбоины, дорожные знаки изношены и не соответствуют нормативам.

В отношении главы администрации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 21 000 рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.