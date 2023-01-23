Главу администрации района в Тверской области оштрафовали за выбоины на дороге

Главу администрации оштрафовали за ямы на дорогах Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Жарковского района в ходе проверки установлено, что содержание автомобильных дорог в поселке Жарковский осуществляется ненадлежащим образом.

На дорожном полотне имеются выбоины, дорожные знаки изношены и не соответствуют нормативам.

В отношении главы администрации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 21 000 рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.