Главу администрации района в Тверской области оштрафовали за выбоины на дороге

Главу администрации оштрафовали за ямы на дорогах
Фото: Мария ЛЕНЦ
Прокуратурой Жарковского района в ходе проверки установлено, что содержание автомобильных дорог в поселке Жарковский осуществляется ненадлежащим образом.
На дорожном полотне имеются выбоины, дорожные знаки изношены и не соответствуют нормативам.
В отношении главы администрации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 21 000 рублей.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.