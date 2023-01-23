Свыше 279 200 жителей Тверской области прошли диспансеризацию и профосмотры в 2022 году

Диспансеризация и профилактические осмотры проводятся бесплатно по полису ОМС. Фото: ПТО

За 2022 год в регионе комплексные медицинские обследования прошли 279 266 жителей, из них 124 970 взрослых и 154 296 детей. Об этом сообщило областное правительство.

Задачи по усилению темпов проведения диспансеризации в Тверской области поставлены губернатором Игорем Руденей.

Напомним, что регулярное прохождение диспансеризации позволяет на ранней стадии обнаружить заболевание и тем самым раньше принять меры по лечению.

Диспансеризация и профилактические осмотры проводятся бесплатно по полису ОМС, при себе необходимо иметь также паспорт. Для их прохождения нужно обратиться в медицинское учреждение и получить направление от терапевта. Записаться на прохождение диспансеризации можно по номеру 122.

Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно – для людей от 40 лет и старше, а также для отдельных категорий граждан (участников и инвалидов ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других).

Диспансеризация состоит из нескольких этапов: прием терапевта, флюорография, ЭКГ, анализы, в том числе скрининг на онкологию.

Если по возрасту человек не попадает на диспансеризацию, он имеет право на ежегодный профилактический медицинский осмотр. Отличие только в меньшем объеме обследований.