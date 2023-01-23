Прокуратура обязала УК очистить наледь с крыши дома в Твери

УК обязали убрать наледь с крыши дома Фото: Александр ЖМУЛИН

Прокуратурой Центрального района Твери проведена проверка по обращениям граждан и установлено, что ООО ГУК "Центрального района г. Твери" не исполняет требования законодательства и не убирает наледь с крыши дома.

С крыши жилого дома №23 по улице Вольного Новгорода свисают слои уплотненного снега (наледи). Это нарушает жилищные права граждан и угрожает их здоровью.

Прокуратурой района руководителю УК внесено представление, нарушения устранены.