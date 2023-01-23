Жительница Тверской области оформила иностранке фиктивную регистрацию

Женщине оформили фиктивную регистрацию Фото: Олег ЗОЛОТО

Участковые уполномоченные Отдела МВД России по Лихославльскому МО в ходе проверки выявили факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина. По данным полицейских, 48-летняя безработная жительница посёлка Калашниково незаконно зарегистрировала в своей квартире 31-летнюю уроженку одного из сопредельных государств. Проживать в квартире женщина не планировала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

Нарушительнице грозит штраф от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.