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НовостиПроисшествия23 января 2023 7:15

В Тверской области за выходные произошло шесть ДТП

Один человек погиб и шесть пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП пострадали за выходные шесть человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП пострадали за выходные шесть человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области с 20 по 22 января произошло шесть ДТП. В дорожных авариях один человек погиб и шесть получили травмы, в том числе один ребенок.

Так, 22 января в районе дома №51 на Октябрьском проспекте в Твери водитель автомобиля "Шевроле Круз" при перестроении не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Мазда СХ-5", который ехал в попутном направлении.

Установлено, что виновнику аварии 17 лет. Прав управления он не имеет.

В результате ДТП пострадал пассажир "Мазды". Ему оказана медицинская помощь.