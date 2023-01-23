В Тверской области за выходные произошло шесть ДТП

В ДТП пострадали за выходные шесть человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области с 20 по 22 января произошло шесть ДТП. В дорожных авариях один человек погиб и шесть получили травмы, в том числе один ребенок.

Так, 22 января в районе дома №51 на Октябрьском проспекте в Твери водитель автомобиля "Шевроле Круз" при перестроении не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Мазда СХ-5", который ехал в попутном направлении.

Установлено, что виновнику аварии 17 лет. Прав управления он не имеет.

В результате ДТП пострадал пассажир "Мазды". Ему оказана медицинская помощь.