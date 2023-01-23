Трое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в Тверской области

При пожаре погибли трое мужчин Фото: Мария ОСИПОВА

Ночью, 23 января, в СУ СК РФ по Тверской области поступило сообщение о том, что в ходе пожара в жилом доме в деревне Брусово Удомельского ГО обнаружены тела трех мужчин.

По факту их гибели следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники СК, МЧС и полиции. Для определения точной причины смерти, а также очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертные исследования.

Расследование уголовного дела продолжается.