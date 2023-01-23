В Тверской области пьяный водитель съехал в кювет на машине

Пьяный водитель съехал в кювет Фото: Калининская Госавтоинспекция

ДТП произошло днем, 21 января, на 5 км автодороги Александровка - Змеево - Кушалино - Пуково Калининского района.

42-летний водитель на автомобиле "Киа" съехал в кювет. На место прибыли инспекторы ГИБДДН. Водитель пояснил, что не справился с управлением. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте.

- Прибор показал 0,991 мг на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя составлен административный материал, - сообщили в Калининской Госавтоинспекции.