В Тверской области 18 января пропала ржевитянка Жанна Ванцова

Сообщите, если видели пропавшую. Фото: vk.com/poisk_rzhev

В Тверской области разыскивается жительница Ржева Жанна Ванцова 1983 года рождения. Как сообщает волонтёрский поисково-спасательный отряд (ВПСО) "Сова" Ржев, ржевитянка ушла из дома на улице Карла Маркса 18 января и с тех пор не вернулась. Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткая стрижка, глаза серые. Была одета в бело-голубую куртку (как на фотографии на ориентировке), красную шапку с брошью, тёмно-серые лосины, чёрно-белые сапоги.

Всех, кто может обладать какой-либо информацией о женщине, просят сообщить по телефону 112 или по телефонам "Совы": 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34.