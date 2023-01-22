На новой рабочей неделе в Твери снова ожидается оттепель

Несмотря на потепление, на дорогах будет по-прежнему скользко. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На будущей рабочей неделе (23-27 января) в Твери лёгкий мороз снова сменит оттепель. По данным Гидрометцентра РФ, в некоторые дни дневная температура может подниматься до нуля.

Вот какой прогноз даёт федеральная метеослужба на первую половину недели:

В понедельник максимальная температура днём - ноль градусов; ночью на вторник до -5.

Во вторник прохладнее: днём -2, в ночь на среду -4.

В среду днём снова ноль, в ночь на четверг -1.

Атмосферное давление будет снижаться: с 765 мм рт. ст. в понедельник до 754 мм в среду, дальше, скорее всего продолжит падать.

Кроме того, Гидрометцентр продлил предупреждение о гололедице. Жёлтый уровень опасности продлён до 15:00 часов 24 января.