Жители Тверской области могут принять участие в конкурсе открыток к 23 февраля

Отправить работу на конкурс можно до 12 февраля. Фото: victorymuseum.ru

Музей Победы приглашает жителей Тверской области всех возрастов принять участие во всероссийском конкурсе рисунков «Защитники Отечества». Участникам необходимо нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля.

Открытка может быть выполнена в любой художественной технике, в том числе - нарисована с помощью любых красок, компьютерной графики, создана в технике коллажа. Условие одно - рисунки должны соответствовать тематике – изображать героев прошлого или современных военнослужащих, оружие и технику, ордена и медали, а также главные символы праздника - георгиевскую ленточку, лавровую ветвь, звезду.

Творческое состязание проводят в пяти возрастных категориях: 6 - 8 лет, 9 - 11 лет, 12 - 14 лет, 15 - 17 лет, 18 лет и старше. Отправить работу на конкурс можно до 12 февраля. Это можно сделать в специальном разделе на сайте Музея Победы (кликните на плашку "Принять участие").

На сайте Музея Победы будет создана виртуальная выставка открыток. С 17 до 23 февраля все посетители сайта смогут проголосовать за понравившуюся открытку и отправить её по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления.

Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Итоги конкурса подведут 24 февраля.