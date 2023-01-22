Январская гроза напугала жителей Тверской области

Грозы бывают и зимой и никакой мистики тут нет - только законы природы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Кимр Тверской области наблюдали удивительное природное явление - январскую грозу. В местном паблике "Кимры инфо" горожане рассказывают, что видели молнию и слышали раскаты грома в ночь на 20 января.

"Ещё две грозы и купаться можно будет", - шутят в комментариях.

Другие расценивают грозу в крещенскую неделю как плохую примету: "Слышала тоже. Очень плохая примета!", "И это крещенские морозы! Мир перевернулся!"

Суеверным землякам оппонирует один из подписчиков: "Ничего необычного, элементарная физика, столкновение теплого атмосферного фронта с холодным скандинавским фронтом; трение воздушных масс, водяных и ледяных капель, а значит- статика, а значит что? Правильно, молния и бубумс!"

Действительно, ничего экстраординарного в зимней грозе нет, хоть случается она и реже, нежели весной и летом. Для возникновения грозы необходима разница температур. При столкновении тёплого и холодного фронтов, водяной пар, поднимаясь вверх, охлаждается и конденсируется. Часть капель воды замерзает, часть остаётся жидкой. Капли хаотично трутся друг о друга, сталкиваются, благодаря чему заряжаются. У "льдинок" заряд положительный, а у жидких капель - отрицательный. В облаке создаётся электрическое поле, возникает разряд - молния.

Зимой такое тоже вполне возможно, тем более, что у температура у поверхности земли 20 января была очень тёплой.