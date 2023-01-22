Жительница Тверской области выпивала в малознакомой компании и лишилась 105 тысяч рублей

Выпивать в компании малознакомых людей - рисковать имуществом и здоровьем. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Калязинскую полицию обратилась 52-летняя местная жительница с заявлением о пропаже 105 тысяч рублей. Деньги исчезли из конверта, который лежал у неё в сумочке.

Полицейские выяснили: в день происшествия женщина распивала спиртное в малознакомой компании. Пропажу она обнаружила лишь вернувшись после застолья домой.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Калязинского отдела полиции установили причастность к краже одного из участников застолья. Им оказался 30-летний неработающий ранее судимый местный житель", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В полиции злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги уже потратил.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие.