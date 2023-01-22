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НовостиОбщество22 января 2023 10:26

В Ржеве Тверской области вандалы сломали дверцу шкафа "уличной библиотеки"

Шкафчики с книгами и места для уличного чтения были обустроены в новом парке Ржева в конце 2022 года
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
И кому шкафчик помешал? Фото: vk.com/blacklist_rzhev

И кому шкафчик помешал? Фото: vk.com/blacklist_rzhev

В Ржеве Тверской области неизвестные испортили шкафчик "уличной библиотеки". Как видно на фото, опубликованном в группе "Чёрный список Ржев", у шкафчика практически выставлена дверца.

Такие книжные шкафы, а также маленькие домики-"скворечники" для чтения книг появились в новом парке Ржева в конце ноября 2022 года. Как сообщала тогда местная администрация, идея подобного благоустройства проста и гуманна: дать любому ржевитянину возможность почитать на открытом воздухе, а также организовать буккроссинг - обмен книгами.

Ржевитяне приняли идею тепло. Но, судя по всему, до весны и хорошей погоды "уличная библиотека" рискует не дожить. Местные жители справедливо возмущены поступком неизвестного вандала и резко высказываются в соцсетях относительно произошедшего.