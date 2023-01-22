В Тверской области у жителя Зеленограда украли провода и посуду

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Конаковском районе Тверской области неизвестные обокрали дачу, принадлежащую 59-летнему жителю Зеленограда. Как рассказал зеленоградец полицейским, кто-то проник в пустой дачный дом, взломав оконную раму.

Особых ценностей злоумышленник не нашёл, но унёс электропровода и металлическую посуду. Ущерб, по оценке хозяина дачи, составил 10 тысяч рублей.

На месте происшествия были изъяты следы обуви предполагаемого преступника и его генетический материал. Сотрудники угрозыска обследовали ближайшие пункты приёмки металла и проверили на причастность к краже лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления.

"Полицейскими установлена причастность к совершению кражи 36-летнего неработающего ранее судимого жителя Конакова", - сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области. - " В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество сдал в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратил".

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» (до шести лет лишения свободы). Фигурант задержан за ранее совершённое преступление. Оперативники проверяют его на причастность к дополнительным эпизодам аналогичных преступлений.