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НовостиОбщество22 января 2023 6:11

Вход в Ржевский филиал Музея Победы в Татьянин день будет бесплатным для студентов

Студентов приглашают посетить Ржевский мемориал Советскому солдату и музей «Ставка Сталина»
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Гости Ржевского мемориала смогут посетить сам мемориальный комплекс, а также музейно-выставочный павильон.

Гости Ржевского мемориала смогут посетить сам мемориальный комплекс, а также музейно-выставочный павильон.

Фото: Александр ЖМУЛИН

25 января будет бесплатным для студентов вход в Ржевский филиал Музея Победы - на Ржевский мемориал Советскому солдату и в музей «Ставка Сталина». Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Гости Ржевского мемориала Советскому солдату смогут посетить сам мемориальный комплекс, а также музейно-выставочный павильон. Там с помощью мультимедийного оборудования можно увидеть фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников Ржевской битвы, а также раритеты, найденные на местах боёв.

«Ставка Сталина» в деревне Хорошево проводит акции в Татьянин день регулярно.

«Уверены, что это ещё одна прекрасная возможность для молодых людей познакомиться со страницами истории нашей страны», - цитирует пресс-служба Музея Победы слова заведующей Ржевским филиалом Музея Победы Марины Копаевой.