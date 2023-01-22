Жительница Твери несколько недель оформляла кредиты, чтобы перевести мошенникам 1 млн 360 тысяч рублей

21-летняя тверичанка стала жертвой мошенников. Фото: Олег УКЛАДОВ

21-летняя жительница Твери оформила несколько кредитов и микрозаймов, чтобы перевести на счета злоумышленников 1 миллион 360 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-службе Управления МВД РФ по Тверской области.

Девушке по телефону позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Собеседник сообщил, что средства на счету тверичанки находятся в опасности, и нужно как можно скорее перевести их на резервный счёт - якобы для предотвращения незаконной операции.

Потерпевшая выполнила все указания злоумышленника. В течение нескольких недель она оформляла кредиты и микрозаймы в различных кредитных организациях и переводила деньги на номер телефона, который ей продиктовал псевдобанкир. Всё это время девушка не осознавала, что стала жертвой аферистов, и в полицию не обращалась.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Тверская полиция напоминает: если неизвестный сообщает о попытке мошенников оформить кредит от вашего имени, похитить деньги, предлагает оформить заём, перечислить деньги на «безопасный» счёт, установить какое-либо приложение на ваш телефон - это мошенник. Прервите разговор и в случае необходимости самостоятельно наберите телефон вашего банка, указанный на карте.