8-летний мальчик пострадал в иномарке, вылетевшей на обочину в Твери

Машина врезалась в придорожное дерево. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером 21 января в Твери на улице Марии Смирновой у дома №1 автомобиль Hyundai вылетел в кювет. По предварительной информации УГИБДД по Тверской области, женщина за рулём иномарки не справилась с управлением.

Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В аварии пострадал пассажир авто - 8-летний мальчик. Характер травм в Госавтоинспекции не уточняют.

На момент совершения ДТП водитель была без признаков алкогольного опьянения.