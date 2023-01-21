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НовостиПроисшествия21 января 2023 17:12

8-летний мальчик пострадал в иномарке, вылетевшей на обочину в Твери

Женщина-водитель не справилась с управлением
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Машина врезалась в придорожное дерево. Фото: ГИБДД по Тверской области

Машина врезалась в придорожное дерево. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером 21 января в Твери на улице Марии Смирновой у дома №1 автомобиль Hyundai вылетел в кювет. По предварительной информации УГИБДД по Тверской области, женщина за рулём иномарки не справилась с управлением.

Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В аварии пострадал пассажир авто - 8-летний мальчик. Характер травм в Госавтоинспекции не уточняют.

На момент совершения ДТП водитель была без признаков алкогольного опьянения.